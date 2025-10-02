MotoGP, GP Indonesia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Indonesia di MotoGP si disputerà nel primo settimana di ottobre. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, dopodiché nella giornata di sabato 4 si comincerà a fare sul serio con le qualifiche di tutte le classi e la Sprint di MotoGP. L’azione culminerà domenica 5, quando saranno mandate in scena le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP (citate in rigoroso ordine di apparizione).

Mandalika è una pista caratterizzata da tante curve veloci e poche frenate brusche. Contesto pertanto totalmente differente rispetto a quello in cui si è corso pochi giorni fa. Una delle criticità del tracciato, edificato in prossimità del polo turistico dell’Isola di Lombok, è rappresentata dall’asfalto, infido e traditore. Ricco di gibbosità, può portare a cadute e scivolate imprevedibili.

Nel 2024, in MotoGP si registrò il successo di Francesco Bagnaia nella Sprint e di Jorge Martin nel Gran Premio. Nella gara dimezzata salirono sul podio Enea Bastianini e Marc Marquez, mentre nel GP vero e proprio Pedro Acosta concluse secondo e Pecco terzo. Le classi formative incoronarono Aròn Canet (Moto2) e David Alonso (Moto3). Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Indonesia in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP INDONESIA 2025

VENERDÌ 3 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3:00-3:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 3:50-4:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 4:45-5:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 7:15-7:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 8:05-8:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 9:00-10:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2:40-3:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 3:25-3:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 4:10-4:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 4:50-5:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5:15-5:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6:50-7:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7:15-7:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7:45-8:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8:10-8:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 5 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6:00, GARA MOTO3

Ore 7:15, GARA MOTO2

Ore 9:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP INDONESIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Indonesia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento di Lombok potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 4 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 4.50-5.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 6.50-7.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 7.45-8.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 9.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 5 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 12.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 14.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP