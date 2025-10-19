Mondiali ginnastica artistica 2025 oggi: orari 19 ottobre, tv, ordini di rotazione, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 19 ottobre incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Prima giornata di gare a Jakarta (Indonesia), dove vanno in scena le qualificazioni maschili: spazio a sei suddivisioni, domani si disputeranno le ultime due e al termine avremo il quadro dei qualificati alle varie finali (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale).

L’Italia scenderà in pedana nella terza suddivisione, in programma a partire dalle ore 09.15 italiane (le ore 14.15 locali): intensa mattinata per i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro, che inseguiranno l’ammissione ai vari atti conclusivi. Gabriele Targhetta ed Edoardo De Rosa ci proveranno al cavallo con maniglie, Carlo Macchini punta in alto alla sbarra, Thomas Grasso e Tommaso Brugnami saranno impegnati al corpo libero e al volteggio, Yumin Abbadini entrerà in gioco per cavallo e sbarra.

Ad aprire le danze nella prima suddivisione ci sarà il Giappone, ma attenzione anche agli Atleti Individuali Neutrali (gli atleti con passaporto russo e bielorusso). Nella seconda spazio a Gran Bretagna, Brasile e Belgio, mentre l’Italia girerà con Ucraina, Ungheria e Norvegia nella terza. Nella quarta riflettori puntati su USA e Paesi Bassi, nella quinta spazio a Germania, Svizzera e Spagna, mentre nella sesta andrà seguito il filippino Carlos Yulo. Per Cina, Turchia, Canada, Francia, Australia bisognerà aspettare lunedì.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (domenica 19 ottobre) ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurovision Sport, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 19 ottobre

05.00-06.40 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Giappone, Atleti Individuali Neutrali, Grecia, Giamaica, Malesia, Polonia, Algeria, Iran)

06.50-08.30 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Gran Bretagna, Brasile, Belgio, Austria, Kazakhstan, Croazia, Siria, Vietnam)

09.15-10.55 Qualificazioni maschili, terza suddivisione (con ITALIA, Ucraina, Ungheria, Cile, Norvegia, Perù, Mongolia)

11.05-12.45 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione (con USA, Paesi Bassi, Atletica Individuali Neutrali, Armenia, Egitto, Cina Taipei, Tunisia)

13.30-15.10 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione (con Germania, Svizzera, Spagna, Bulgaria, Corea del Sud, Islanda, Sudafrica, Cipro, Uzbekistan)

15.20-17.00 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione (con Filippine, Svezia, Colombia, Cechia, Messico)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI AI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

Yumin Abbadini (sbarra e cavallo con maniglie)

Tommaso Brugnami (volteggio e corpo libero)

Edoardo De Rosa (cavallo con maniglie)

Thomas Grasso (volteggio e corpo libero)

Carlo Macchini (sbarra)

Gabriele Targhetta (cavallo con maniglie)