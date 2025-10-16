Ginnastica artistica, Mondiali 2025: le favorite gara per gara. Melnikova, Saraiva, Nemour e tante assenze

Quali sono le grandi favorite ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre? Le assenze saranno molteplici, a cominciare dalla statunitense Simone Biles e dalla brasiliana Rebeca Andrade, ma anche l’altra americana Sunisa Lee non sarà della partita: senza l’intero podio all-around delle Olimpiadi di Parigi 2024 si preannuncia una vera e propria bagarre per le medaglie nel concorso generale individuale. Osiamo mettere in pole position la russa Angelina Melnikova: tornerà ai Mondiali a quattro anni di distanza dal trionfo sul giro completo di Kitayushu ed è rimasta fuori dal circuito a causa dell’esclusione della sua Federazione per il conflitto bellico, sarà nella forma dei giorni migliori?

La brasiliana Flavia Saraiva si candida a un ruolo da favorita nel concorso generale, da non sottovalutare le statunitensi Skye Blakely e Joesclyn Roberson, poi bisognerà capire quale sarà l’effettivo valore della loro connazionale Dulcy Caylor. Le nostre Asia D’Amato, Campionessa d’Europa nel 2022 e al grande rientro internazionale dopo un paio di infortuni, e Giulia Perotti, enorme promessa di 16 anni, potrebbero fare saltare il banco. Attenzione alla canadese Ellie Black (una che sa salire sul podio all-around ai Mondiali) e all’algerina Kayla Nemour, che ha il suo punto debole nel volteggio ma che può emergere di gran carriera. Dubbi sulla costanza delle cinesi, un occhio alla britannica Ruby Evans e alla spagnola Alba Petisco (argento agli ultimi Europei).

Carte mescolate per quanto concerne sulle singole specialità. Nemour è la candidata in pectore per l’oro alle parallele asimmetriche, ma la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 deve prestare attenzione alla scuola cinese con Yalan Deng, Fanyuei Yang, Yaqin Zhou e Qinqying Zhang. La trave può trasformarsi nella solita lotteria e risulta impronosticabile, con tante outsider pronte ad approfittare della situazione, anche se Flavia Saraiva potrebbe sfruttare la sua caratura sui 10 cm e Zhou farà valere il suo argento olimpico (si mise in mezzo ad Alice D’Amato e Manila Esposito, assenti in questa occasione). Impossibile prevedere il volteggio in questo momento (non figura ancora la lista di chi farà i due salti), corpo libero senza una vera e propria padrona e con assente tutte le ragazze salite sui gradini più alti dei podi negli ultimi anni.