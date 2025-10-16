Ginnastica artistica, Mondiali 2025: i favoriti gara per gara. Shinnosuke uomo da battere, Yulo da bis, anelli vibranti

Chi saranno i grandi favoriti sul fronte maschile ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre? Il giapponese Oka Shinnosuke si presenterà con grandi ambizioni nell’all-around e sarà l’uomo da battere. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 nel concorso generale individuale e alla sbarra andrà a caccia del titolo iridato sul giro completo, dove dovrebbe materializzarsi una nuova sfida con il cinese Zhang Boheng dopo quanto visto ai Giochi.

Al cavallo con maniglie le quotazioni sono per il kazako Nariman Kurbanov (argento olimpico) e per gli armeni Hamlet Manukyan e Mamikon Khachatryan (rispettivamente oro e argento agli ultimi Europei), ma attenzione al nostro Gabriele Targhetta (bronzo continentale). Agli anelli tutto lascia pensare a un duello tra il cinese Zou Jingyuan e il greco Eleftherios Petrounias (argento e bronzo ai Giochi), ma i turchi Adem Asil e Ferhat Arican si preannunciano molto aggressivi.

Al corpo libero si profila un testa a testa tra il filippino Carlos Yulo e il britannico Jake Jarman (rispettivamente oro e bronzo a Parigi 2024), ma l’altra britannico Luke Whitehouse (Campione d’Europa) ha i mezzi per inserirsi nella lotta. Il volteggio dovrebbe prevedere l’ormai classico triello: Yulo, l’armeno Artur Davtyan e il britannico Harry Hepwworth. Il cinese Zou Jingyuan si prepara per essere ancora una volta il dominatore delle parallele pari, Shinnosuke sarà l’uomo da battere alla sbarra, dove il nostro Carlo Macchini spera di essere un outsider.