Lorenzo Musetti e la volata per le ATP Finals: i punti di vantaggio sui (tanti) avversari ancora in corsa

Dopo l’eliminazione in semifinale a Vienna, Lorenzo Musetti guarda al Masters 1000 di Parigi per provare a chiudere i discorsi per la qualificazione alle ATP Finals: quattro posti sono già stati assegnati a Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner, Alexander Zverev (Germania) e Novak Djokovic (Serbia), altri quattro sono ancora in palio.

Musetti in Austria ha aumentato il suo vantaggio sul nono classificato, arrivando in Francia con 440 punti sul canadese Felix Auger-Aliassime: dopo il torneo transalpino ci saranno i 250 ad Atene e Metz a ridosso delle Finals che definiranno i qualificati.

I tennisti virtualmente qualificati sono gli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, l’australiano Alex de Minaur e Lorenzo Musetti, mentre inseguono il canadese Auger-Aliassime, il norvegese Casper Ruud ed il russo Daniil Medvedev. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina vincendo a Basilea si porterebbe a -990 da Musetti.

RACE ATP LIVE