Dove vedere in tv Sinner-Zverev, Finale ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre, sarà la seconda partita sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.30 e non inizierà prima delle ore 14.00 (sarà preceduta dall’antipasto della finale di doppio tra Cabral/Miedler e Cash/Glasspool). Si preannuncia un testa a testa rovente tra le prime due teste di serie del tabellone, pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista dell’ambito trofeo sul cemento della capitale austriaca.

Jannik Sinner, reduce dal trionfo al Six Kings Slam (sabato scorso sconfisse Carlos Alcaraz nella finale da sei milioni di dollari), ha regolato in due set il tedesco Daniel Altmaier, Flavio Cobolli, il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur, meritandosi così il diritto di fronteggiare Alexander Zverev, che dopo essere stato trascinato al tie-break del terzo set dal britannico Jacob Fearnley ha regolato in due set Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti (nel mezzo il passaggio del turno per ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor).

Il 24enne, numero 2 del mondo, incrocerà il 26enne, numero 3 del ranking ATP. Il nostro portacolori è sotto nei precedenti per 3-4, ma ha vinto gli ultimi due: lo scorso anno nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati e in questa stagione nell’atto conclusivo degli Australian Open. L’ultimo successo del teutonico risale al 2023, quando ebbe la meglio negli ottavi di finale degli US Open. Sinner è motivato a vincere per tenere in vita la possibilità di tornare numero 1 del mondo dopo il Masters 1000 di Parigi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Zverev, finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, FINALE ATP VIENNA

Domenica 26 ottobre

Secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00 Jannik Sinner vs Alexander Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30 sul Campo Centrale, si giocherà la finale di doppio tra Cabral/Miedler e Cash/Glasspool. Al termine, e non prima delle ore 14.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.