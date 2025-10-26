LIVE Sinner-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: va in scena la rivincita della finale di Melbourne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev, finale dell’ATP 500 di Vienna 2025. Il numero 2 del mondo insegue il quarto titolo della stagione dopo i successi agli Australian Open, Wimbledon e Pechino. Nell’ultimo atto del torneo austriaco il tennista italiano affronterà il tedesco, numero 3 del ranking mondiale, nella rivincita della finale di Melbourne.

A Vienna Sinner ha esordito con una vittoria schiacciante contro Daniel Altmaier (6-0, 6-2 in 58 minuti di gioco). L’altoatesino è poi stato protagonista di un bellissimo derby italiano con Flavio Cobolli, vinto 6-2, 7-6 in una sfida giocata ad altissima intensità. Il n.2 del mondo non ha concesso set neppure nei quarti contro Alexander Bublik (6-4, 6-4) accedendo in semifinale, dove ha regolato Alex De Minaur 6-3, 6-4.

Nel torneo austriaco Zverev ha esordito con una vittoria sofferta con Jacob Fearnley giunta solamente al tie-break del terzo (6-4, 1-6, 7-6). Passato il brivido il tedesco ha innestato le marce alte per battere Matteo Arnaldi (6-4, 6-4) e Lorenzo Musetti (6-4, 7-5). Tra le due vittorie con i due italiani c’è il quarto di finale fantasma: pochi minuti prima dell’inizio del match Tallon Griekspoor ha alzato bandiera bianca lasciando strada libera al teutonico.

Quello odierno sarà l’ottavo incontro tra i due: Zverev è avanti 4-3 nei precedenti ma Sinner ha vinto le ultime due sfide (Cincinnati 2024 ed Australian Open 2025). La finale è in programma alle 14.00 dopo l’ultimo atto del torneo di doppio che inizierà alle 11.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sinner e Zverev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!