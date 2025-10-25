ATP Basilea 2025, Joao Fonseca e Alejandro Davidovich Fokina in finale: Humbert si ritira

Ne rimarrà solo uno. Un torneo di Basilea dall’andamento piuttosto particolare quello che si sta sviluppando questa settimana. Sul veloce indoor svizzero, infatti, a colpire l’attenzione sono stati i diversi ritiri. Nelle semifinali andate in scena quest’oggi, un altro match ha avuto termine prima del previsto.

È il caso della sfida tra il francese Ugo Humbert (n.24 del ranking) e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.18 ATP). La partita si è conclusa in favore dell’iberico sullo score di 7-6 (4) 3-1, dal momento che il transalpino ha deciso a metà del secondo parziale di stringere la mano al suo avversario. Problemi alla schiena per lui e sarà da capire se la sua presenza nel Masters1000 di Parigi sarà a rischio a meno.

Nell’atto conclusivo Davidovich Fokina sfiderà il 19enne brasiliano Joao Fonseca (n.46 ATP). Il sudamericano ha piegato la resistenza dell’altro iberico Jaume Munar (n.42 del ranking) sul punteggio di 7-6 (4) 7-5. Partita di grande solidità e consistenza di Fonseca, che ha raggiunto la sua seconda finale in carriera nel massimo circuito internazionale.

Il talentuoso tennista verdeoro è diventato anche il primo rappresentante del proprio Paese a ottenere questo risultato in un ATP500. Vedremo se contro lo spagnolo riuscirà a spingersi ulteriormente, dando dei segnali di vitalità.