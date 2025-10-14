Lei ha guidato con intelligenza,fiuto e cuore: Manuela “Manù” Benelli, la palleggiatrice che ha fatto la storia della pallavolo italiana, si racconta in una intervista sincera. ✨ Dai 11 scudetti consecutivi, passando per Coppe Italia, Coppe dei Campioni, Mondiale per Club, fino al libro autobiografico “Fuori dal corpo, la forza e la voglia di essere unici”, Manù condivide ricordi, sfide e le motivazioni che l’hanno spinta sempre oltre. Oggi formatrice, allenatrice, icona di un’epoca, riflette sul riconoscimento — quello guadagnato sul campo e quello che arriva dai libri, dalle Academy e dalla Hall of Fame — e su cosa significhi essere modello per le nuove generazioni. Parole chiave: Manuela Benelli, volley italiano, leadership, Hall of Fame, palleggiatrice regista, Volley Academy, libro autobiografico, riconoscimento sportivo, identità femminile nel volley. Nel video potrai sentire: * Qual è stato il momento in cui hai capito che volevi fare la palleggiatrice per sempre * Come si riparte dopo un titolo, una vittoria, ma anche una delusione * Il messaggio che vuoi lasciare per chi sogna la tua stessa strada #ManuelaBenelli #Volley #Palleggiatrice #Leadership #HallOfFame #VolleyAcademy #SportDonne #Identità #AliceLiverani conduce Alice Liverani