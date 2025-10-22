Volley Night torna in versione infrasettimanale! Un appuntamento tutto nuovo per gli appassionati di pallavolo, con approfondimenti, interviste esclusive e tanti ospiti dal mondo del volley. Il programma, condotto da Simona Bastiani, Luciano De Gregorio ed Enrico Spada, con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, seguirà da vicino i due campionati più attesi: la Superlega e la Serie A1 femminile, i tornei dei Campioni del Mondo. In questa puntata, grande protagonista Stella Nervini, la giovanissima schiacciatrice della Reale Mutua Fenera Chieri, reduce da un’estate da sogno con la Nazionale italiana campione del mondo e subito decisiva in campionato. Spazio anche alla Superlega con Matteo Battocchio, tecnico dell’Acqua San Bernardo Cuneo, che racconterà le prime emozioni della sua squadra dopo la combattutissima sconfitta al tie break sul campo della Sonepar Padova. Analisi, curiosità e tanto spettacolo per una serata da veri appassionati di volley! ️ Volley Night, il programma che accende la settimana del volley italiano! #VolleyNight #Pallavolo #Superlega #A1Femminile #StellaNervini #PaoloCozzi #LauraPartenio #SimonaBastiani #LucianoDeGregorio #EnricoSpada #MatteoBattocchio #CuneoVolley #ChieriVolley #VolleyItalia #CampioniDelMondo #VolleyballShow