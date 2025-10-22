Conegliano rialza la testa dopo aver perso la Supercoppa, Haak e Lubian trascinanti contro Monviso

Conegliano ha sconfitto Monviso con un secco 3-0 (25-10; 25-21; 25-19), infilando così la quarta vittoria consecutiva nella Serie A1 di volley femminile e agganciando Novara al comando della classifica generale con undici punti all’attivo a parità di incontri disputati. Le Campionesse d’Europa hanno così rialzato la testa dopo la sconfitta subita sabato contro Milano nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana a Trieste, imponendosi con il massimo scarto al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nell’anticipo della tredicesima giornata di campionato (previsto a dicembre, quando le Pantere giocheranno il Mondiale per Club).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno dominato il primo set, hanno recuperato da 13-11 nella seconda frazione e poi hanno preso il largo nella parte centrale del terzo parziale. La corazzata veneta si rilancia e torna in testa al torneo, mentre per Monviso arriva il quarto stop in cinque incontri disputati e così le piemontesi rimangono al penultimo posto in graduatoria con soltanto tre punti all’attivo. L’opposto Isabelle Haak e la schiacciatrice Gabi hanno chiuso da top scorer con 16 punti all’attivo.

Grande prestazione della centrale Marina Lubian (14 punti, 3 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz. Il martello Fatoumatta Sillah si conferma su ottimi livelli (9 punti), tra l’altro nel prossimo mese avrà parecchio spazio visto che Zhu Ting sarà impegnata nei sentiti giochi cinesi. La centrale Sarah Fahr è andata a referto con 3 punti, consueta solida prova del libero Monica De Gennaro. Tra le fila di Monviso la migliore è stata Anna Davyskiba (11 punti), 5 marcature per la bomber Adhu Malual, 4 per la campionessa del mondo Yasmina Akrari.