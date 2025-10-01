LIVE Napoli-Sporting Lisbona, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: partita già fondamentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Sporting Lisbona, incontro valevole per la seconda giornata della Champions League 2026. Dopo il K.O contro la corazzata del Manchester City, la compagine di Antonio Conte vuole subito rimettersi in carreggiata, conquistando i primi tre punti della competizione continentale.

Ultimi giorni tutt’altro che tranquilli in casa Napoli. La sconfitta nello scontro diretto contro il Milan e il malcontento di Kevin De Bruyne causa sostituzione hanno scosso lo spogliatoio azzurro. Antonio Conte ha espressamente annunciato che la questione è chiusa, il caso sembra essersi risolto. Un’eventuale successo contro lo Sporting Lisbona addolcirebbe gli animi, oltre che a regalare tre preziosi punti in ottica graduatoria generale.

Il tecnico salentino deve fare i conti con numerose indisponibilità; oltre a Romelu Lukaku, si sono infortunati da poco Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, componenti della consueta coppia centrale difensiva. Mancherà anche Giovanni Di Lorenzo, causa espulsione nella gara con il City. Scatta dunque l’emergenza, Conte sposta Spinazzola a destra inserendo Gutierrez a sinistra, Beukema e Juan Jesus a completare la retroguardia. Nessuna novità invece dal centrocampo in su. Lobotka agirà da play, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a supportare Hojlund, unica punta in missione “ritorno al gol”.

Rui Borges sta compiendo un ottimo lavoro nella capitale portoghese. L’allenatore dello Sporting, in carica dal 2024, è stato l’artefice della scorsa doppietta campionato + coppa nazionale. Al suo servizio un mix di giocatori d’esperienza e brillanti promesse. Il capitano Hjulmand (ex Lecce) rappresenta l’ago della bilancia, in avanti la fantasia ai piedi di Trincao, Goncalves e del classe 2007 Geovany Quenda. Il terzetto offensivo è stata la chiave dell’esordio vincente con il Kairat Almaty (4-1).

Una sfida tutt’altro che banale, l’insidia è dietro l’angolo, i partenopei partono comunque favoriti.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

SPORTING ( 4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, P. Gonçalves; Suarez. All. Rui Borges

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di Napoli-Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della Champions League 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, vi aspettiamo!