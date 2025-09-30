Champions League 2025, l’Inter domina e batte agilmente lo Slavia Praga

Tutto facile per l’Inter nella sfida interna contro lo Slavia Praga, valida per la seconda giornata della Champions League 2025-2026. I nerazzurri hanno battuto nettamente la squadra ceca per 3-0, al termine di un match mai in discussione. Seconda vittoria consecutiva in Europa per l’Inter dopo il successo ad Amsterdam contro l’Ajax e quarta vittoria di fila tra campionato e coppe.

Il copione della partita è chiaro: lombardi alla ricerca del gol e cechi rintanati nella loro area difensiva. La difesa degli avversari regge fino al 30′ quando Stanek serve erroneamente Lautaro Martinez che, a porta vuota, deve solo appoggiare l’1-0. Da qui il match diventa in discesa; passano solo due minuti ed i nerazzurri pareggiano. Grande azione di Thuram sulla fascia che serve Dumfries per il 2-0.

Nella ripresa non cambia niente, lo Slavia Praga rinuncia a giocare e l’Inter ne approfitta. Azione da manuale dei meneghini al 64′ che gestiscono con estrema qualità la palla, prima della conclusione di Lautaro Martinez che fissa il 3-0. Chivu toglie i titolari e con i nuovi ingressi la partita volge al termine senza ulteriori sussulti. Punteggio finale di 3-0 e prima vittoria stagionale europea a San Siro.