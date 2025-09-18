Calcio
Calcio, Champions League 2025-2026: il Napoli cade in casa del City, Barcellona corsaro
Si completa la prima giornata della Champions League 2025-2026 di calcio, che purtroppo si chiude in maniera negativa per l’Italia, con la sconfitta del Napoli, che cade in casa del Manchester City, vittorioso per 2-0 dopo aver marcato entrambe le reti nella ripresa.
A condizionare l’esito della gara è l’espulsione diretta di Di Lorenzo, arrivata a causa di una brutta entrata al 21′ del primo tempo: il Napoli resiste a lungo in 10 contro 11, ma nella ripresa capitola a causa delle reti siglate al 56′ da Haaland ed al 65′ da Doku.
Negli altri match di giornata spicca l’unica vittoria esterna, ottenuta dal Barcellona, che passa per 1-2 in casa del Newcastle: decisiva la doppietta di Rashford siglata nella ripresa, tra il 58′ ed il 67′, mentre proprio al 90′ Gordon dimezza lo svantaggio per gli inglesi.
Larghe vittorie, invece, per il Club Brugge, che supera il Monaco per 4-1, per il Francoforte, che liquida il Galatasaray per 5-1, e per lo Sporting Lisbona, che regola il Kairat Almaty per 4-1. L’unico pareggio di giornata, infine, si registra tra il Copenaghen ed il Bayer Leverkusen, che chiudono sul 2-2.