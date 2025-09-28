Calcio, il Napoli cade a San Siro e viene raggiunto in vetta da Milan e Roma in Serie A

Vanno ufficialmente in archivio altre cinque partite valevoli per la quinta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, in attesa dei posticipi del lunedì Parma-Torino e Genoa-Lazio. La notizia della domenica è sicuramente il primo passo falso del Napoli campione in carica, che perde lo scontro diretto con il Milan a San Siro venendo raggiunto dai rossoneri e anche dalla Roma in vetta al campionato con 12 punti.

La squadra di Massimiliano Allegri colleziona così la quarta affermazione di fila dopo la sconfitta shock al debutto con la Cremonese, battendo il Napoli per 2-1 con i gol nel primo tempo di Saelemaekers e Pulisic e difendendo strenuamente il vantaggio nonostante l’espulsione di Estupiñan ed il rigore a segno di De Bruyne al 60′. La Roma di Gian Piero Gasperini continua intanto a sognare e vince 2-0 all’Olimpico con il Verona grazie alle reti di Dovbyk e Soulé, firmando la quarta vittoria su cinque in campionato.

Lunch match ricco di gol al Mapei Stadium, con il Sassuolo di Fabio Grosso che batte 3-1 l’Udinese centrando la seconda vittoria casalinga del campionato e avvicinandosi alla fascia centrale della classifica. Tanta tensione e poco spettacolo nel derby toscano tra Pisa e Fiorentina, che devono accontentarsi di un pareggio a reti bianche rimandando ulteriormente l’appuntamento con il primo successo della stagione e restando nei bassifondi della classifica.

Grandi emozioni e finale thrilling invece al ‘Via del Mare’, con il Lecce che si salva al 93′ trovando in extremis il 2-2 contro il Bologna grazie al primo gol in Serie A del 17enne Francesco Camarda. I pugliesi restano comunque nel gruppo delle ultime in graduatoria con 2 punti, mentre i felsinei sprecano una bella occasione di tornare a ridosso della zona Champions.