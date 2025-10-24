ATP Parigi, il tabellone di Jannik Sinner: gli avversari dal 1° turno alla finale

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 del main draw di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Parigi: l’azzurro, dato che il tabellone è a 56 giocatori, usufruirà di un bye all’esordio e scenderà in campo direttamente al secondo turno, contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs.

Negli eventuali ottavi di finale, poi l’azzurro potrebbe incrociare uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic, finiti nello stesso spicchio di tabellone dell’italiano. Nei quarti, invece, Sinner, se la potrebbe vedere con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev.

Nel penultimo atto l’avversario, tra quelli inseriti nella parte bassa del tabellone, potrebbe essere uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev, infine l’atto conclusivo potrebbe opporre Sinner ad uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

POSSIBILI AVVERSARI JANNIK SINNER A PARIGI

Primo turno: bye

Secondo turno: Alex Michelsen o Zizou Bergs

Ottavi di finale: Jakub Mensik o Miomir Kecmanovic

Quarti di finale: Ben Shelton o Andrey Rublev

Semifinali: Lorenzo Musetti o Alexander Zverev

Finale: Carlos Alcaraz o Casper Ruud o Taylor Fritz o Alex de Minaur