Tennis
I tabelloni di Sinner e Alcaraz a confronto a Parigi: tante mine vaganti per lo spagnolo
Lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner potranno incontrarsi in finale nell’ATP Masters 1000 di Parigi: i due, infatti, sono rispettivamente il numero 1 ed il numero 2 del seeding, e sono per questo motivo agli antipodi nel tabellone. Entrambi usufruiranno di un bye all’esordio, scendendo in campo al secondo turno.
Lo spagnolo nei sedicesimi inizierà il proprio cammino con uno tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Sebastian Baez, poi agli ottavi possibile incrocio con il ceco Jiri Lehecka o il transalpino Arthur Rinderknech. Ai quarti eventuale scontro con il canadese Felix Auger-Aliassime o con il norvegese Casper Ruud, infine nel penultimo atto scontro con lo statunitense Taylor Fritz o con l’australiano Alex de Minaur.
Dall’altro lato esordio per Sinner contro uno tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs, poi negli eventuali ottavi l’azzurro potrebbe incrociare uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic, mentre nei quarti l’italiano se la potrebbe vedere con lo statunitense Ben Shelton o con il russo Andrey Rublev. Nel penultimo atto l’avversario, tra quelli inseriti nella parte bassa del tabellone, potrebbe essere uno tra Lorenzo Musetti ed il tedesco Alexander Zverev.
TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI
Carlos Alcaraz bye
Cameron Norrie vs Sebastian Baez
Arthur Rinderknech vs Qualificato
Valentin Vacherot vs Jiri Lehecka
Felix Auger-Aliassime vs Qualificato
Alexandre Muller vs Brandon Nakashima
Daniel Altmaier vs Marcos Giron
Casper Ruud bye
Taylor Fritz bye
Terence Atmane vs Qualificato
Corentin Moutet vs Qualificato
Alexander Bublik vs Alexei Popyrin
Karen Khachanov vs Benjamin Bonzi
Denis Shapovalov vs Joao Fonseca
Tallon Griekspoor vs Gabriel Diallo
Alex de Minaur bye
Lorenzo Musetti bye
Lorenzo Sonego vs Qualificato
Giovanni Mpetshi Perricard vs Grigor Dimitrov
Jaume Munar vs Daniil Medvedev
Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert
Luciano Darderi vs Arthur Cazaux
Camilo Ugo Carabelli vs Qualificato
Alexander Zverev bye
Ben Shelton bye
Flavio Cobolli vs Tomas Machac
Learner Tien vs Nuno Borges
Andrey Rublev vs Qualificato
Jakub Mensik vs Francisco Cerundolo
Miomir Kecmanovic vs Qualificato
Alex Michelsen vs Zizou Bergs
Jannik Sinner bye