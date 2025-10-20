Ginnastica artistica, i qualificati alle finali dei Mondiali 2025: l’Italia firma una doppietta

Si sono concluse le qualificazioni maschili dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica e a Jakarta (Indonesia) si è delineato il quadro degli ammessi a vari atti conclusivi di questa rassegna iridata in anno post-olimpico, riservata esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre). I migliori otto su ogni attrezzo hanno staccato il pass per le varie rispettive finali di specialità, mentre i migliori ventiquattro all-arounder si sono meritati l’approdo alla finale del concorso generale individuale.

L’Italia ha fatto festa con Carlo Macchini (quarto alla sbarra) e Tommaso Brugnami (quinto al volteggio), mentre Gabriele Targhetta è il primo degli esclusi al cavallo con maniglie. La kermesse è terminata con largo anticipato per gli altri azzurri impegnati in terra asiatica: Thomas Grasso (due cadute tra volteggio e corpo libero), Edoardo De Rosa (sottotono al cavallo con maniglie) e Yumin Abbadini (poco pimpante tra sbarra e cavallo). I nostri portacolori saranno impegnati nelle lotte per le medaglie previste sabato.

Il giapponese Daiki Hashimoto svetta con 83.065 nel concorso generale individuale, precedendo lo svizzero Noe Seifert (82.499) e il cinese Boheng Zhang (82.331). Il britannico Jake Jarman primeggia al corpo libero con 14.700, inseguito dal filippino Carlos Yulo (14.566) e dallo statunitense Kameron Nelson (14.300). Al cavallo con maniglie si registra lataffilata del kazako Nariman Kurbanov (14.700), che si è lasciato alle spalle il cinese Yanming Hong (14.600) e lo statunitense Patrick Hoopes (14.466). Gabriele Targhetta nono con 14.266 e primo degli esclusi, a 34 millesimi dal passaggio del turno.

Agli anelli i cinesi Xingyu Lan (14.766) e Boheng Zhang (14.600) hanno messo a sandwich lo statunitense Donnell Whittenburg (14.700), inseguono il turco Adem Asil (14.466) e il greco Eleftherios Petrounias (14.366). Il filippino Carlos Yulo ha messo la freccia al volteggio (14.750), ma l’armeno Artur Davtyan (14.566) e l’ucraino Nazar Chepurnyi (14.316) non sono lontani.

Il cinese Jingyuan Zou ha confermato il suo status di super favorito alle parallele pari con un perentorio 15.466, lontanissimi i cinesi Shinnosuke Oka (14.533) e Tomoharu Tsunogai (14.500). Il giapponese Tomoharu Tsunogai è stato il migliore alla sbarra (14.800), seguito dal britannico Joe Fraser (14.533) e dal suo connazionale Daiki Hashimoto (14.400). Di seguito il quadro dettagliato dei qualificati alle finali dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica.

QUALIFICATI FINALI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2025

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Daiki Hashimoto (Giappone) 83.062

2. Noe Seifert (Svizzera) 82.499

3. Bohen Zhang (Cina) 82.331

4. Daniel Marinov (Atleti Individuali Neutrali) 81.932

4. Chong Shi (Cina) 81.398

6. Angel Barajas (Colombia) 80.664

7. Florian Langenegger (Svizzera) 80.298

8. Caio Souza (Brasile) 79.166

9. Sunghyun Ryu (Corea del Sud) 78.866

10. Diogo Soares (Brasile) 78.798

11. Robert Kirmes (Finlandia) 78.798

12. Shinnosuke Osaka (Giappone) 78.732

13. Timo Eder (Germania) 78.265

14. Thierno Diallo (Spagna) 78.032

15. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 77.699

16. Anthony Mansard (Francia) 77.432

17. Joel Plata (Spagna) 77.365

18. Akseli Karsikas (Turchia) 76.865

19. Jesse Moore (Australia) 76.732

20. Felix Dolci (Canada) 76.632

21. Vladyslav Hryko (Ucraina) 75.932

22. Sebastian Sponevik (Norvegia) 75.898

23. Omar Mohamed (Egitto) 75.531

24. Dagur Olafsson (Islanda) 75.365

CORPO LIBERO

1. Jake Jarman (Gran Bretagna) 14.700

2. Carlos Yulo (Filippine) 14.566

3. Kameron Nelson (USA) 14.300

4. Milad Karimi (Kazakhstan) 14.133

5. Kazuki Minami (Giappone) 14.100

6. Krisztofer Meszaros (Ungheria) 13.966

7. Tikumporn Surintornta (Thailandia) 13.866

8. Luke Whitehouse (Gran Bretagna) 13.866

CAVALLO CON MANIGLIE

1. Nariman Kurbanov (Kazakhstan) 14.700

2. Yanming Hong (Cina) 14.600

3. Patrick Hooper (USA) 14.566

4. Hamlet Manukyan (Armenia) 14.500

5. Aidan LI (Canada) 14.400

6. Mamikon Khachatryan (Armenia) 14.400

7. Alexander Yolshin-Cash (Gran Bretagna) 14.333

8. Zeinolla Idrissov (Kazakhstan) 14.300

ANELLI

1. Xingyu Lan (Cina) 14.766

2. Donnell Whittenburg (USA) 14.700

3. Boheng Zhang (Cina) 14.600

4. Adem Asil (Turchia) 14.466

5. Eleftherios Petrounias (Grecia) 14.366

6. Harry Hepworth (Gran Bretagna) 14.366

7. Glen Cuyle (Belgio) 14.333

8. Caio Souza (Brasile) 14.333

VOLTEGGIO

1. Carlos Yulo (Filippine) 14.750

2. Artur Davtyan (Armenia) 14.566

3. Nazar Chepurnyi (Ucraina) 14.316

4. Daniel Marinov (Atleta Indipendente Neutrale) 14.266

5. Tommaso Brugnami (Italia) 14.249

6. Mingqi Huang (Cina) 14.183

7. Kazuki Minami (Giappone) 14.050

8. Mukhmmadzhon Iakubov (Atleta Indipendente Neutrale) 14.033

PARALLELE PARI

1. Jingyuan Zou (Cina) 15.466

2. Shinnosuke Oka (Giappone) 14.533

3. Tomoharu Tsunogai (Giappone) 14.500

4. Cong Shi (Cina) 14.400

5. Angel Barajas (Colombia) 14.300

6. Donnel Whittenburg (USA) 14.300

9. Vladislav Poliashov (Atleta Indipendente Neutrale) 14.233

10. Daniel Marinov (Atleta Indipendente Neutrale) 14.200

Esclusi per la regola dei passaporti: il cinese Boheng Zhang e il giapponese Daiki Hashimoto, settimi con 14.266.

SBARRA

1. Tomoharu Tsunogai (Giappone) 14.800

2. Joe Fraser (Gran Bretagna) 14.533

3. Daiki Hashimoto (Giappone) 14.400

4. Carlo Macchini (Italia) 14.233

5. Milad Karimi (Kazakhstan) 14.200

6. Brody Malone (USA) 14.166

7. Daniel Marinov (Atleti Indipendenti Neutrali) 14.133

8. Cong Shi (Cina) 14.133