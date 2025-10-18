LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: azzurri alla prova delle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione dell’Italia ai Mondiali – Le speranze dell’Italia ai Mondiali – I favoriti dei Mondiali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre con la prima parte delle qualificazioni maschili: sei delle otto suddivisioni previste saranno protagoniste nella giornata di domenica 19 ottobre sulle pedane di Jakarta (Indonesia), dove va in scena la rassegna iridata post-olimpica riservata esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre). Le ultime due suddivisioni si disputeranno lunedì mattina.

L’Italia è stata inserita nella terza suddivisione e dunque i Moschettieri entreranno in campo gara alle ore 09.15 italiane (le ore 14.15 locali). Gli azzurri partiranno agli anelli, ma non ci sono specialisti al castello e dunque bisognerà aspettare la seconda rotazione per vedere all’opera gli uomini del CT Giuseppe Cocciaro: al volteggio entreranno in gioco Thomas Grasso e Tommaso Brugnami, che con i loro due salti proveranno a battagliare per l’ingresso nella finale di specialità riservata ai migliori otto classificati.

Andrà deserto anche il giro alle parallele pari, poi alla sbarra ci sarà spazio per l’arrembante Carlo Macchini (può essere un outsider per le posizioni che contano) e per Yumin Abbadini. Al corpo libero torneranno in scena Grasso e Brugnami, entrambi dotati di due ottimi esercizi grazie ai quali potrebbero essere protagonisti. Grande attesa per il cavallo con maniglie, dove Gabriele Targhetta (bronzo agli ultimi Europei) ed Edoardo De Rosa sono tra i più accreditati, ci sarà anche Abbadini.

Nella prima suddivisione ci sarà il Giappone, ma attenzione anche agli Atleti Individuali Neutrali (gli atleti con passaporto russo e bielorusso). Nella seconda spazio a Gran Bretagna, Brasile e Belgio, mentre l’Italia girerà con Ucraina, Ungheria e Norvegia nella terza. Nella quarta riflettori puntati su USA e Paesi Bassi, nella quinta spazio a Germania, Svizzera e Spagna, mentre nella sesta andrà seguito il filippino Carlos Yulo. Per Cina, Turchia, Canada, Francia, Australia bisognerà aspettare lunedì.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Appuntamento a domenica 19 ottobre: si incomincerà alle ore 05.00 e si andrà avanti fino alle ore 17.00 circa. Buon divertimento a tutti.