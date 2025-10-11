LIVE Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: servono i 3 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026, Gattuso conferma il 4-4-2.

Gattuso non può sbagliare: serve una vittoria pulita per continuare nel modo migliore il percorso, possibilmente con diversi gol all’attivo. Il CT ha ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere. Dopo il netto 5-0 dell’andata, l’Italia di Gennaro Gattuso cerca conferme e possibilmente una vittoria netta che possa rendere meno intricato il proseguimento del percorso verso la qualificazione al Mondiale 2026.

Serviranno diversi goal che potranno tornare utili in caso di classifica avulsa. In questo senso, il CT è chiamato a fare scelte importanti e, come da lui stesso dichiarato in conferenza stampa, sarà “vietato scherzare col fuoco”. Per il momento l’idea del commissario tecnico della Nazionale, in tema formazione, è quella di puntare sul 4-4-2. Le tante assenze, infatti, obbligheranno Gattuso a gestire i propri uomini, almeno dall’inizio. Con le assenze certe di Politano e Zaccagni, i ballottaggi vedono a destra Spinazzola e Cambiaso giocarsi una maglia e Raspadori probabile sull’altra fascia.

In avanti le due punte con la conferma della coppia targata Kean–Retegui. A completare la squadra, dietro ci saranno Calafiori con Bastoni insieme ai terzini Di Lorenzo a destra e Dimarco sulla sinistra. Barella e Tonali si muoveranno a centrocampo. Nessun dubbio in porta con Gigi Donnarumma al proprio posto tra i pali.

Massima attenzione anche alle possibile alternative visto l’incontro ravvicinato del 14 con Israele. In attacco potrebbe esserci spazio, magari a gara in corso, per le novità Piccoli e Pio Esposito che, galvanizzati dalla convocazione, potrebbero avere il giusto entusiasmo nell’andare a ricercare il gol anche nell’eventuale manciata di minuti che gli verrà messa a disposizione.

PROBABILE FORMAZIONE:

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso

Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:45.