Fine settimana 10-12 ottobre senza F1 e MotoGP. Attesa per Bulega in Superbike

Si tirerà il fiato in F1 e in MotoGP nel prossimo week end. Il Circus delle quattro-ruote, dopo il fine-settimana a Singapore, si prende una piccola pausa prima di tornare in scena ad Austin, in Texas, per il 19° appuntamento in calendario, dal 17 al 19 ottobre. Stessa storia e stesso mare per il Motomondiale, che sempre dal 17 al 19 del mese citato, sarà in Australia per la tappa di Phillip Island.

Fari puntati quindi sul Mondiale 2025 di Superbike. Il prossimo round sarà quello di Estoril (Portogallo), undicesimo e penultimo nel programma del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Tutto si potrebbe decidere nel duello tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. Il pilota turco della BMW ha un vantaggio di 36 punti, in un confronto ravvivato dai riscontri di Aragon del centauro italiano della Ducati.

L’emiliano, infatti, ha risposto al successo di Toprak in gara-1, facendo sue la Superpole Race e gara-2, lanciando il guanto di sfida al suo rivale. Il centauro della Rossa non potrà fare altro che spingere al massimo per tenere aperte le sue possibilità iridate, rischiando il tutto per tutto.

Si inizierà nella giornata di venerdì 10 ottobre alle ore 11.35 italiane (le ore 10.35 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. Nel pomeriggio, poi, si tornerà in scena alle ore 16.00 per altri 45 minuti di lavoro di capitale importanza. Sabato 11 ottobre, poi, dopo la terza sessione di prove libere delle ore 10.00 (20 minuti) si inizierà a fare sul serio. Alle ore 12.00 sarà la volta della Superpole che anticiperà Gara-1 alle ore 15.00. Domenica, invece, dopo i 10 minuti del warm-up delle ore 10.00, toccherà alla Superpole Race delle ore 12.00, quindi andrà a calare il sipario sul round dell’Estoril alle ore 15.00 con la seconda manche.

GP ESTORIL 2025 SUPERBIKE (orari italiani)

Venerdì 10 ottobre

Ore 11.35-12.20 Prove libere 1

Ore 16.00-16.45 Prove libere 2

Sabato 11 ottobre

Ore 10.00-10.20 Prove libere 3

Ore 12.00-12.15 Superpole

Ore 15.00 Gara-1

Domenica 12 ottobre

Ore 10.00-10.10 Warm-up

Ore 12.00 Superpole Race

Ore 15.00 Gara-2

PROGRAMMA ROUND ESTORIL SUPERBIKE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201), TV8 (gara-1 e gara-2)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, TV8.it (gara-1 e gara-2)

Diretta testuale: OA Sport