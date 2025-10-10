Chi parteciperà ai Mondiali gravel 2025? Pidcock la stella, c’è anche un rinomato velocista belga

È già tempo di vigilia in vista dei Campionati Mondiali gravel 2025, che si terranno questo weekend tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel Limburgo meridionale (Paesi Bassi). Fari puntati sulle gare élite della quarta edizione della rassegna iridata, che partiranno dalla cittadina di Beek e termineranno a Maastricht, capitale del Limburgo, dopo un percorso di 131 km per le donne e 180 km per gli uomini.

Sugli sterrati neerlandesi vedremo in azione sulla bici da gravel diversi campioni provenienti da altre discipline (strada, ciclocross o mountain bike) oltre a degli specialisti che si giocano l’evento più importante dell’anno. Peccato per l’assenza del campione mondiale 2024 Mathieu Van der Poel, ma la startlist resta comunque di alto livello in entrambi i settori.

Al maschile la stella più luminosa del cast è sicuramente il britannico Thomas Pidcock, due volte campione olimpico nella mountain bike e reduce da un impegnativo finale di stagione su strada che lo ha visto salire sul terzo gradino del podio nella classifica generale della Vuelta a España per poi arrivare decimo nella prova in linea dei Mondiali in Ruanda e secondo alle spalle del messicano Isaac Del Toro al Giro dell’Emilia sullo strappo di San Luca. L’eclettico 26enne inglese della Q36.5 Pro Cycling Team sarà chiamato ad un durissimo doppio impegno ravvicinato, infatti nella giornata di sabato prenderà parte al Giro di Lombardia (ultima Monumento del 2025 su strada) e domenica volerà in Limburgo per il Mondiale di gravel.

Al via della competizione iridata sono attesi anche diversi big belgi come il formidabile sprinter Tim Merlier, Greg Van Avermaet, Tim Wellens (gregario di Tadej Pogacar alla UAE) e l’ex iridato Gianni Vermeersch oltre al francese Romain Bardet, il britannico Connor Swift e lo sloveno Matej Mohoric (oro mondiale gravel nel 2023). In campo femminile i due nomi di riferimento sono quelli delle fenomenali padrone di casa oranje Marianne Vos e Lorena Wiebes.