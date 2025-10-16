LIVE Alcaraz-Fritz, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: spagnolo favorito nella prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, prima semifinale del Six Kings Slam 2025. A Riyadh (Arabia Saudita) è il giorno del debutto del numero uno del mondo: dodici mesi dopo la sconfitta in finale con Jannik Sinner lo spagnolo torna in campo nella ricchissima esibizione araba.

Nel circuito ATP lo spagnolo è in serie positiva da 18 partite, avendo vinto gli ultimi tre tornei a cui ha partecipato: il Master 1000 di Cincinnati, gli US Open e l’ATP 500 di Tokyo. Tra il Major americano ed il torneo giapponese Alcaraz ha disputato la Laver Cup ottenendo una vittoria, con Francisco Cerundolo, ed una sconfitta, proprio con Taylor Fritz. L’iberico ha già riscattato quella sconfitta battendo l’americano nella finale di Tokyo.

Dopo la sconfitta in finale in Giappone, Fritz è stato eliminato al terzo turno del Master 1000 di Shanghai. Nel torneo cinese l’americano ha battuto all’esordio Fabian Marozsan (2-6, 7-6, 7-6) prima di arrendersi contro Giovanni Mpetshi Perricard (6-4, 7-5). Lo statunitense ha già esordito in quest’edizione della Six Kings Slam: nei quarti di finale Fritz ha battuto Alexander Zverev 6-3, 6-4 in un’ora di gioco.

Lo spagnolo è avanti 4-1 nei precedenti, con l’unica vittoria dell’americano che risale alla Laver Cup. L’incontro aprirà il programma della seconda giornata alle 18.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Fritz con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!