Taylor Fritz batte rapidamente Zverev al Six Kings Slam e sfiderà Alcaraz

Taylor Fritz sarà lo sfidante di Carlos Alcaraz nella semifinale del Six Kings Slam 2025, che sarà la prima in ordine temporale del programma di domani. L’americano supera con un 6-3 6-4 anche più facile di quanto dica il punteggio Alexander Zverev. Gli serve, nei fatti, appena un’ora per chiudere i conti di fronte a una versione abbastanza dimessa dell’avversario.

Sono subito problemi quelli che Zverev deve affrontare: un lob di Fritz vale il 15-30 già nel secondo game, una risposta vincente di dritto due palle break. E alla fine il tedesco perde la battuta mettendo il rovescio in rete. Per l’americano le cose si fanno in prima battuta abbastanza semplici al servizio, anche perché dall’altra parte l’approccio non appare dei migliori. Poi, però, c’è un passaggio a vuoto da parte dell’ex finalista degli US Open, che concede sul 4-2 un paio di palle del controbreak consecutive e poi una terza, che però Zverev non trasforma; il risultato è così invariato fino al 6-3 che chiude il parziale.

Nel secondo set i nuovi problemi del tedesco arrivano sull’1-1, quando si ritrova sotto 0-40 e generalmente in balia di una presenza molto maggiore sul posto da parte di Fritz. Ed è indubbio che l’atteggiamento migliore in campo lo esprima l’americano, che mette a segno alla terza opportunità il break e poi non deve faticare particolarmente in nessun turno di servizio. Nessuno tranne uno, quello finale. Sul 5-4, infatti, finisce sotto 15-30, ma gli basta poco a partire dal suo elemento principale, vale a dire la prima, per chiudere ogni discorso.

C’è un po’ l’imbarazzo della scelta per definire la statistica chiave. E può essere questa: Fritz, è vero, serve il 59% delle prime in campo contro l’82% di Zverev, ma l’americano fa 28 punti su 33, il tedesco 25 su 37 e oltretutto è inchiodato da due veri e propri game-trappola, quelli che gli fanno subito terminare il viaggio a Riad.