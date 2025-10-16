Six Kings Slam 2025: Sinner-Djokovic e Fritz-Alcaraz, è tempo di semifinali a Riad

Jannik Sinner contro Novak Djokovic da una parte, Taylor Fritz contro Carlos Alcaraz dall’altra. Sono queste le semifinali del Six Kings Slam 2025, la multimilionaria esibizione araba che dallo scorso anno si è inserita nel calendario attirando l’attenzione di alcuni dei migliori giocatori del mondo. Anzi, in questo caso si potrebbe fondamentalmente dire i migliori, viste le presenze.

Certamente, però, è un giovedì che dovrebbe finalmente vedere delle partite propriamente dette. Questo anche in virtù di un mercoledì decisamente avaro di gran tennis, vuoi perché Alexander Zverev non si è propriamente presentato con spirito combattivo, vuoi perché Stefanos Tsitsipas le sue noie fisiche non le ha ancora risolte (e, comunque, Sinner si è dimostrato più forte di lui in questa fase, ancor più considerando la discesa del greco.

Capitolo Sinner-Djokovic: 2024 o 2025, i protagonisti restano loro, l’italiano e il serbo. Ormai la storia dei loro precedenti (ufficiali) è totalmente cambiata dalla Coppa Davis 2023. Dopo i tre match point consecutivi annullati a Malaga Jannik ha perso un solo set con il 24 volte campione Slam, in semifinale agli Australian Open 2024. Poi, più nulla se si eccettua proprio l’ultimo Six Kings Slam, che però nelle statistiche non conta. Evidente come sia il numero 2 del mondo ad arrivare da favorito, mentre di Djokovic va vista la forma, soprattutto in vista di un finale di stagione che si preannuncia particolare e incerto insieme.

Quanto ad Alcaraz e Fritz, ci sarebbe un 4-0 per lo spagnolo nel conto precedenti se non intervenisse una variabile. Questa si chiama Laver Cup, che è inserita (dietro accordi con l’ATP) negli head to head. Questo porta il conto totale a 4-1, ma il concetto resta sempre quello: è il murciano ad avere tutti i favori del pronostico. Questo anche se siamo su superficie veloce indoor, che teoricamente dovrebbe dare un aiuto all’americano. Abbiamo però visto che Alcaraz si disimpegna bene un po’ ovunque, il che lascia decisamente presagire la possibilità di vederlo in finale.