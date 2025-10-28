L’Italia del tennis si conferma dopo un anno: presente in tutti i tornei alle Finals. L’elenco completo dei qualificati

L’Italia del tennis si conferma ad un anno di distanza dal 2024 ed anche in questa stagione sarà presente in tutti i tornei delle Finals con gli stessi protagonisti dello scorso anno, in attesa di Lorenzo Musetti, ad un passo dalla qualificazioni nel singolare maschile, che andrebbe a migliorare quanto fatto dodici mesi fa.

Jannik Sinner nel singolare maschile e Sara Errani/Jasmine Paolini nel doppio femminile saranno teste di serie in sede di sorteggio, con le campionesse olimpiche che arriveranno da coppia numero 1 della Race, mentre Jasmine Paolini e, al momento, Simone Bolelli/Andrea Vavassori saranno nella quarta urna, così come lo stesso Musetti.

Le ATP Finals si terranno da domenica 9 a domenica 16 novembre a Torino, mentre le WTA Finals andranno in scena a Riad in Arabia Saudita, da sabato 1 a sabato 8 novembre: così come accaduto già lo scorso anno, Jasmine Paolini sarà l’unica tennista, considerando sia gli uomini che le donne, a giocare sia in singolare che in doppio.

TUTTI I QUALIFICATI ALLE FINALS 2025

ATP FINALS SINGOLARE MASCHILE

1 Carlos Alcaraz 11050

2 Jannik Sinner 9010

3 Novak Djoković 4580

4 Alexander Zverev 4570

5 Taylor Fritz 3845

6 Ben Shelton 3780

7 Alex de Minaur 3745

8 Lorenzo Musetti 3685

9 Félix Auger-Aliassime 3245

10 Jack Draper 2990

11 Casper Ruud 2835

12 Daniil Medvedev 2610

13 Alejandro Davidovich Fokina 2605

14 Holger Rune 2590

15 Alexander Bublik 2520

ATP FINALS DOPPIO MASCHILE

1 Julian Cash/Lloyd Glasspool 7745

2 Marcel Granollers/Horacio Zeballos 6825

3 Marcelo Arévalo/Mate Pavić 6705

4 Harri Heliövaara/Henry Patten 6040

5 Neal Skupski/Joe Salisbury 5670

6 Kevin Krawietz/Tim Pütz 4695

7 Simone Bolelli/Andrea Vavassori 4150

8 Christian Harrison/Evan King 3830

9 Hugo Nys/Édouard Roger-Vasselin 3620

10 Sadio Doumbia/Fabien Reboul 2835

WTA FINALS SINGOLARE FEMMINILE

1 Aryna Sabalenka 27 BLR 9870

2 Iga Świątek 24 POL 8195

3 Coco Gauff 21 USA 6563

4 Amanda Anisimova 24 USA 5887

5 Jessica Pegula 31 USA 5183

6 Elena Rybakina 26 KAZ 4350

7 Madison Keys 30 USA 4335

8 Jasmine Paolini 29 ITA 4325

WTA FINALS DOPPIO FEMMINILE

1 Sara Errani/Jasmine Paolini 7115

2 Taylor Townsend/Kateřina Siniaková 6290

3 Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe 5378

4 Elise Mertens/Veronika Kudermetova 4968

5 Diana Shnaider/Mirra Andreeva 4660

6 Hsieh Su-Wei/Jeļena Ostapenko 4291

7 Tímea Babos/Luisa Stefani 3900

8 Asia Muhammad/Demi Schuurs 3430