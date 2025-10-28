Dove vedere in tv Musetti-Sonego, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno al secondo turno del Masters 1000 di Parigi: il derby italiano animerà la giornata di mercoledì 29 ottobre, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1 e non incomincerà prima delle ore 15.30. Il toscano, reduce dalla semifinale persa al torneo ATP 500 di Vienna contro il tedesco Alexander Zverev, se la dovrà vedere contro il piemontese, che al primo turno ha regolato lo statunitense Sebastian Korda (6-2, 6-3) dopo che a Basilea aveva perso all’esordio contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

I due azzurri dovranno attendere la conclusione delle tre sfide in programma in precedenza: il tedesco Daniel Altmaier incrocerà il norvegese Casper Ruud in apertura, il francese Alexandre Mulle proverà a contenere il candese Felix Auger-Aliassime, il bulgaro Grigor Dimitrov sfiderà il russo Daniil Medvedev. Nel pomeriggio si fronteggeranno a viso aperto: da una parte il 23enne, numero 8 del mondo e in piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals; dall’altra il 30enne, numero 45 del ranking ATP che spera di ottenere un risultato di lusso in avvicinamento alla Coppa Davis.

Musetti ha vinto l’unico precedente: 6-3, 6-2 nei sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Vienna lo scorso anno. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi avrà la meglio tra Dimitrov e Medvedev, con vista su un potenziale quarto di finale contro Zverev e un’eventuale semifinale contro Jannik Sinner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Sonego, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-SONEGO, ATP PARIGI

Mercoledì 29 ottobre

Quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.30 Lorenzo Musetti vs Lorenzo Sonego

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 1, si giocheranno nell’ordine: Altmaier-Ruud, Auger-Aliassime-Muller, Dimitrov-Medvedev. A seguire, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Musetti e Sonego.

PROGRAMMA MUSETTI-SONEGO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.