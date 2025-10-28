Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno l’austriaco Erler e lo statunitense Galloway agli ottavi di finale del torneo di doppio nell’ambito del Masters 1000 di Parigi. La coppia italiana, che grazie al successo ottenuto al primo turno sul cemento della capitale francese si è qualificata alle ATP Finals, se la dovrà vedere contro un binomio potenzialmente insidioso. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 14.00 sul Campo 3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport Plus, il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-ERLER/GALLOWAY, ATP PARIGI

Mercoledì 29 ottobre

Terzo match dalle ore 14.00 Bolelli/Vavassori vs Erler/Galloway

In precedenza, a partire dalle ore 14.00 sul Campo 3, si giocheranno nell’ordine: Bhambri/Pavlasek-Goransson/Zielinski, Cerundolo/Darderi-Gonzalez/Molteni. Al termine toccherà agli azzurri.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-ERLER/GALLOWAY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.