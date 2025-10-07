Juventus-Benfica oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Obiettivo: cominciare il cammino europeo in modo convincente. Oggi, martedì 7 ottobre, alle ore 18:45 si gioca Juvents-Benfica, sfida valida per la prima giornata della Champions League 2025-2026 di calcio femminile, da quest’anno in scena con il nuovo format già collaudato in campo maschile.

Non sarà certamente una passeggiata per le bianconere, reduci dal pareggio nel primo incontro della Serie A con il Sassuolo, dove non sono andate oltre lo 0-0. Ma in questo caso, sarà molto importante sfruttare il fattore campo che, nella fattispecie, sarà quello principale. La Vecchia Signora accoglierà le lusitane infatti all’Allianz Stadium di Torino.

Inutile dire che una vittoria consentirebbe alle ragazze seguite da Massimiliano Canzi di partire con piede giusto in un cammino che sarà poi contrassegnato dalle sfide contro Lione, Manchester United, Bayern Monaco, St. Polten e Atletico Madrid.

La partita tra Juventus e Benfica, valida per la prima giornata della Champions League di calcio femminile, andrà in scena oggi (ore 18:45) all’Allianz Stadium di Torino. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 7 ottobre

Ore 18:45 Juventus vs Benfica all’Allianz Stadium di Torino – Diretta streaming su Disney+.

PROGRAMMA JUVENTUS-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Disney+

Diretta testuale: OA Sport