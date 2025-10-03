Calcio femminile: si alza il sipario sulla Serie A: esame Sassuolo per la Juve

Ci siamo. Dopo il buon successo del nuovo trofeo pre-season denominato Serie A Women’s Cup si alza finalmente il sipario sul Campionato di calcio femminile 2025-2026. Si tratta di una edizione diversa rispetto alle precedenti, in quanto comprende dodici formazioni che si affronteranno in un girone all’italiana, la cui classifica determinerà tutti i responsi finali: dall’assegnazione del titolo, alla conquista degli spot per la Champions passando per la retrocessione, riservata ad un solo team, quello che finirà la stagione in coda.

Non ci saranno big match nel turno inaugurale, malgrado la presenza di alcuni incroci oltremodo interessanti. Attenzione in tal senso alle Campionesse in carica della Juventus, reduci dal trionfo in Women’s Cup e pronte ad affrontare alle 18:30 di sabato 4 ottobre il Sassuolo, squadra che più volte ha dimostrato di potersi rivelare spina del fianco di tante.

Da non sottovalutare poi l’incontro della Roma, pronta ad affrontare la neopromossa Parma (12:30 di sabato 4 ottobre) in un vìs-a-vìs che può regalare sorprese. Discorso speculare per l’Inter, il quale lancerà il guanto di sfida alla Ternana (12:30 di sabato 4 ottobre).

Si preannuncia grande battaglia poi tra Como e Lazio (12:30 di domenica 5 ottobre), due delle squadre che lo scorso anno si sono distinte maggiormente per un gioco fluido e di alto profilo. Da menzionare poi l’incontro del Milan con il Genoa (15:00 di domenica 5 ottobre), oltre che quello della Fiorentina con il Napoli (15:00 di sabato 4 ottobre). Allacciate le cinture, comincia lo spettacolo.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA SERIE A CALCIO FEMMINILE 2025-2026