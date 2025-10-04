Calcio femminile, Juventus fermata dal Sassuolo nel 1° turno di Serie A. Vincono Roma e Inter

Andato in archivio il sabato del primo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. Quattro le partita in programma quest’oggi. Le campionesse d’Italia della Juventus esordivano in trasferta. La formazione allenata da Max Canzi affrontava il Sassuolo allo Stadio “Enzo Ricci”. Pari a reti bianche e bianconere fermate dalle neroverdi, abili a disinnescare gli attacchi della Vecchia Signora.

Inizio, quindi, non ideale per la Juve rispetto alle principali rivali, ovvero Roma e Inter. La squadra di Luca Rossettini ha servito un poker al Parma al “Tre Fontane. Due gol per tempo in casa giallorossa: Alice Corelli ha sbloccato il risultato al 9′ e la nigeriana Rinsola Babajide ha raddoppiato al 28′; nella ripresa a segno un’ispirata Manuela Giugliano al 56′ e Giulia Dragoni al 73′.

5-0 della Beneamata all’Arena Civica “Gianni Brera contro la Ternana Women. Un passivo pesante per le umbre. Dopo 10′ Martina Tomaselli ha portato in vantaggio le padrone di casa. Rossoverdi poi in dieci per l’espulsione (doppia ammonizione) di Eleonora Pacioni al 35′.

Inferiorità numerica che ha dato un chiaro connotato la match. Il raddoppio delle nerazzurre ha portato la firma della maltese Haley Bugeja al 44′. Nella ripresa le altre tre reti dell’Inter: la montenegrina Masa Tomasevic al 51′; la belga Tessa Wullaert al 58′; l’olandese Nikee Van Dijk al 90′. In conclusione, inatteso ko della Fiorentina allo Stadio “Giuseppe Piccolo” contro il Napoli. La sfida è stata decisa dalla marcatura 76′ della danese Cecilie Floe Nielsen.