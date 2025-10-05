Calcio femminile: la Lazio batte il Como in Serie A. Il Milan passa all’ultimo respiro

Comincia con una preziosissima vittoria il Campionato della Lazio. La formazione biancoceleste ha infatti vinto per 1-2 sul difficile campo del Como in occasione della prima partita di questa domenica valida per la giornata inaugurale della Serie A 2025-2025 di calcio femminile.

Come ampiamente predetto alla vigilia, le due compagini si sono resi artefici di una battaglia vera, contrassegnata dal grande equilibrio sia nei tiri realizzati verso la porta (quattro per parte), che in quelli a livello generale (undici per le comosche contro i nove delle laziali). Dopo una prima frazione terminata a reti bianche, la situazione si sblocca al minuto numero 68′, quando le ospiti passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa di le Bihan, sapientemente assistita da Oliviero.

Undici giri di orologio dopo Martina Piemonte mette invece a referto il goal del raddoppio, anche lei abilissima ad incornare trafiggendo la porta avversaria dopo l’assist de Le Bihan (giornata loro per lei). Il Como però non ci sta e, nei minuti finali, si butta all’arrembaggio cercando alla disperata il guizzo per aprire un minimo i giochi, riuscendoci all’89’ con Bernardi, lesta ad approfittare di una retroguardia distratta. Ma sarà l’ultimo tentativo prima del triplice fischio.

Fatica tantissimo ma alla fine la spunta il Milan di Suzanne Bakker, il quale ha strappato tre punti in casa della neopromossa Genoa, squadra che con piglio gagliardo ha siglato il vantaggio nelle battute finali del primo tempo con Sondeegard sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Cinotti e raccolto di sponda da Di Crescio. Le rossonere incassano il colpo, ma riprendono le fila del gioco all’84’ con un colpo di testa di Ijeh verso il palo lontano servito al bacio da Dompig. Poi, in pieno recupero, Kyag batte Forcinella con un guizzo ancora di testa scaturito da un tiro da fuori deviato da un difensore genoano. La Serie A tornerà la prossima settimana.