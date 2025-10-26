Seguici su
Tennis

Il tabellone di Lorenzo Musetti a Parigi: gli avversari turno per turno

Pubblicato

26 minuti fa

il

Lorenzo Musetti
Lorenzo Musetti / IPA Sport

Lorenzo Musetti, dopo l’eliminazione in semifinale a Vienna, tornerà in campo già la prossima settimana nell’ATP Masters 1000 di Parigi, dove l’azzurro è la testa di serie numero 7: il tabellone è a 56 giocatori, quindi l’italiano usufruirà di un bye all’esordio.

Il toscano entrerà in gioco direttamente al secondo turno, dove potrebbe disputare il derby con Lorenzo Sonego, poi in caso di vittoria avrebbe accesso agli ottavi di finale, dove potrebbe incrociare il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard o il russo Daniil Medvedev.

Nei quarti di finale Musetti potrebbe affrontare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina o il tedesco Alexander Zverev, mentre in semifinale potrebbe esserci un altro derby, questa volta con Jannik Sinner, infine in finale sulla carta la sfida potrebbe essere con uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz.

POSSIBILI AVVERSARI LORENZO MUSETTI A PARIGI

Primo turno: bye

Secondo turno: Lorenzo Sonego o qualificato/lucky loser

Ottavi di finale: Giovanni Mpetshi Perricard o Daniil Medvedev

Quarti di finale: Alejandro Davidovich Fokina o Alexander Zverev

Semifinali: Jannik Sinner o Ben Shelton

Finale: Carlos Alcaraz o Casper Ruud o Taylor Fritz o Alex de Minaur

