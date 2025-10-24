Cosa cambia per Musetti con l’eliminazione di Auger-Aliassime a Basilea: ATP Finals sempre più vicine

Il canadese Felix Auger-Aliassime ha perso il primo set per 6-3 contro lo spagnolo Jaume Munar in occasione dei quarti di finale del torneo ATP 500 di Basilea e poi ha deciso di ritirarsi. Il prossimo numero 10 del mondo ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico che gli rendeva complicato il servizio e che non gli permetteva di confrontarsi al meglio con l’iberico. Quanto successo sul cemento della località svizzera interessa da vicino Lorenzo Musetti per quanto concerne la lotta per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori al mondo.

Il toscano occupa l’ottava piazza nella Race con 3.575 punti all’attivo e stasera scenderà in palio per fronteggiare il francese Corentin Moutet nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna, con la chiara possibilità di issarsi a quota 3.675. Se l’azzurro dovesse poi imporsi contro il tedesco Alexander Zverev volerebbe a 3.805 punti e se dovesse alzare al cielo il trofeo nella capitale austriaca allora svetterebbe a 3.975 punti.

Accedendo all’atto conclusivo sarebbe numero 6 della Race, se l’australiano Alex de Minaur perderà la semifinale di Vienna contro Jannik Sinner o il kazako Alexander Bublik (in caso contrario sarebbe numero 7). In caso di trionfo diventerebbe addirittura il numero 5, scavalcando anche gli statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz.

Il problema fisico occorso a Felix Auger-Aliassime lascia un po’ di respiro a Lorenzo Musetti, visto che ora ha 380 punti di margine sul canadese, nono nella classifica che tiene in considerazione i risultati conseguiti durante questa annata agonistica. Settimana prossima (27 ottobre-2 novembre) andrà in scena il Masters 1000 di Parigi, che sarà probabilmente definitivo per meritarsi il pass per le ATP Finals di Torino.

Ricordiamo la distribuzione dei punti: 50 punti per i sedicesimi di finale, 100 per gli ottavi, 200 per i quarti, 400 per la semifinale, 650 per la finale, 1000 per il vincitore. Se tutto fosse ancora aperto dopo l’evento nella capitale francese, allora potrebbero risultare decisivi i due tornei ATP 250 (Atene e Metz) previsti dal 2 all’8 novembre, proprio alla vigilia delle Final (9-16 novembre).