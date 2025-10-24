Hockey ghiaccio: Valpusteria vince e vola al comando in ICE League, benissimo Bolzano

Non possono che sorridere le due squadre italiane impegnate nel Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio le quali, questo venerdì, hanno ottenuto due preziosissime vittorie che gli hanno concesso di volare al vertice della classifica.

Nello specifico, almeno per un paio di sere, Pusteria guarderà tutti dall’alto, forte della prima posizione in solitaria maturata grazie al successo ottenuto all’overtime ai danni del Villach. Un match pirotecnico quello dei lupi, conclusosi con un il risultato di 4-3 e partito soprattutto da una situazione sfavorevole.

Sì perché dopo un primo periodo terminato a reti bianche, gli ospiti passano in vantaggio al 4:20 del secondo tempo con Hutchison, salvo poi essere raggiunti da Di Tomaso (15:05) che, in una situazione di power-play, timbra il pareggio. Gli austriaci però cominciano nuovamente a martellare, firmando il raddoppio con Hancock (15:26) e calando il tris con Helewka (15:45). In un momento di estrema difficoltà, la formazione di Brunico raccorcia subito le distanze con Rueschoff (19:20). Poi, nell’ultimo atto, Saracino al 18:44 mette referto il tanto agognato goal del pareggio, portando così la disputa ai supplementari, dove a deciderla sarà Lipon grazie ad una rete segnata al 2:59 con assistenza di Di Tomaso e Ticar.

Bene anche Bolzano, corsaro in quel di Innsbruck con una vittoria in esterna per 1-4 già indirizzata nelle prime due frazioni, complici i sigilli di Mantenuto (1:08 del primo tempo), Gazley (11:49 secondo tempo) e Seed (18:16 del secondo tempo). I padroni di casa cercano quindi riaprila al 9:22 del terzo periodo con Owre, ma la foxes chiudono i battenti con il poker siglato da Di Giacinto. L’ICE League tornerà domenica 26 ottobre.