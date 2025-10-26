Seguici su
Hockey ghiaccioSport Invernali

Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina

Renon
Dopo un filotto promettente di vittorie, Renon arresta la sua corsa nel sabato valido per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. I Buam nello specifico sono stati frenati dal KHL Sisak per 5-4 in un match risolto soltanto ai tiri di rigore.

Le due formazioni si sono rese artefici di un vìs-a-vìs equilibrato infiammatosi nel terzo periodo, quando Ritten firma il 4-4 a sei minuti dalla sirena trovando la rete con Alderson, traghettando la sfida ai supplementari, terminati a reti bianche, e perdendo la lotteria dei rigori. 

Niente da fare neanche per Asiago, caduta in casa del Salzburg 2 per 7–5.  Crolla ancora poi l’Unterland, sempre più fanalino di coda dopo aver ceduto il passo allo Zeller Eisbaren per 4-5. 

Sorride invece Gherdeina, squadra che ha finalmente scacciato i fantasmi imponendosi contro Merano all’extra time con il risultato di 4-3 maturato grazie al sigillo di Buono. Bene infine anche Cortina, abile a dettare legge nel derby arginando Vipiteno per 3-2. L’Alps League tornerà domani, domenica 26 ottobre. 

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1 RBJ 12 +19 26
2 SIS 11 +18 23
3 RIT 12 +5 20
4 EKZ 10 +0 20
5 KEC 11 +10 18
6 GHE 11 -3 18
7 ECB 9 -5 15
8 WSV 9 +3 14
9 HCA 11 -6 14
10 JES 12 -2 13
11 SGC 12 -7 13
12 HCM 11 -13 12
13 HCU 11 -19 7
