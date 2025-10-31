Hockey ghiaccio: Cortina cade all’extra time nel venerdì di Alps League. Il Bregenzerwald passa 3-4

Cortina alza bandiera bianca solo ai supplementari in occasione del venerdì dedicato al Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio; la squadra veneta ha dovuto cedere il passo allo Bregenzerwald per 3-4, formazione attualmente in striscia positiva con tre successi consecutivi.

Partita comunque di buon carattere quella della formazione italiana, brava a reagire dopo un inizio di disputa in salita, considerato il mortifero 0-2 messo a referto prima da Laaksonen (7:57) e poi da Posch (13:23). La SGC infatti non ci sta e, al 15:44, accorcia le distanze con Pietroniro, per poi ripristinare gli equilibri in coda al secondo tempo con Kalajanniska.

Una volta giunti nel terzo round, gli austriaci trovano quindi di nuovo il vantaggio con Laaksonen (9:14), prima però di subire ancora il pareggio di Cortina, arrivato al 16:12 con Pietroniro. All’extra time però il guizzo vincente è del Bregenzerwald, precisamente con un colpo ancora di Laaskonen al 3:03.

L’Alps League tornerà domani, sabato 1 novembre.