Hockey ghiaccio, Val Pusteria a segno in trasferta in ICE League. Bolzano cade in casa

E’ di una vittoria e di una sconfitta il bilancio delle squadre italiane impegnate mercoledì 29 ottobre nella serata dell’ICE Hockey League. Val Pusteria e Bolzano in pista, ecco come sono andate le cose.

Prova di forza assoluta dei “Lupi” sul ghiaccio dei Medical Graz99ers: un 1-4 aperto da Saracino e Ierullo nel primo terzo di gara e poi rifinito, nell’ultimo periodo, nuovamente da Saracino e infine da Lipon; a nulla è valso il momentaneo 1-3 degli austriaci con Collins.

Vengono superate invece in casa le “Foxes” per 3-5 dall’EC KAC. Il match viene aperto dal botta e risposta sull’asse Fraser-Schneider poi, progressivamente gli ospiti prendono il largo: Petersen, Murray, Unterweger e Schwinger fanno arrivare gli austriaci sull’1-5 a meno di un quarto d’ora dalla fine. Bolzano prova a reagire: il colpo di coda si traduce nelle reti di Gazley e Marchetti, che accorciano le distanze ma non ricuciono lo strappo.

In classifica Val Pusteria è primo con 32 punti raccolti in 14 partite, Bolzano terzo con 26 punti in 13 gare, nel mezzo l’Olimpija Lubiana, seconda con 30 punti in 14 match mandati in archivio.