Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo per Merano, mentre cadono Vipiteno e Renon
Serata di Alps Hockey League 2025-2026 che vedeva quattro match in programma. Tre le formazioni italiane impegnate sul ghiaccio. Andiamo a vedere come sono andate le cose.
ZELLER EISBAREN-MERANO 4-5 dopo shoot-out
Gli austriaci partono forte con le reti di Widen al 10:00 e il 2-0 di Putnik al 22:53 ma, proprio in quel momento, Merano si scatena. Reti di Trivellato (27:30), Traversa (29:01), ancora Traversa per il sorpasso al 34:20, quindi 4-2 di Nouslainen al 45:27. Gli austriaci si scuotono e prima accorciano con Wilfan con il 3-4 al 49:59, quindi pareggio di Tschurnig al 52:57 con il 4-4. La sfida si decide agli shoot-out con il rigore decisivo di Nouslainen.
RITTNER BUAM-KITZBUEHEL 0-3
Crollo inatteso degli altoatesini che, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, subiscono la prima rete da parte di Podlipnik al 27:26, quindi gli austriaci allungano nel terzo tempo ancora con Podlipnik al 44:10, prima che Hanl fissi il punteggio con il 3-0 al 50:11.
VIPITENO BRONCOS-JESENICE 3-4 dopo shoot-out
Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, Jesenice sblocca il punteggio con Pecnik al 22:52. Vipiteno non si scompone e prima pareggia con Livingston al 26:09, quindi passano in vantaggio con Soraruf al 35:14. Di nuovo ospiti a segno con Hebar per il 2-2 al 43:29, ma Cianfrone riporta avanti i Broncos al 52:31. Jesenice non molla e torna in parità al 58:57 con Lesnicar per portare il match all’overtime. Jesenice vince ai rigori grazie a Plemelj.
Nell’altro incontro: KHL Sisak-Red Bull Salisburgo II 6-4
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|14
|9
|3
|0
|2
|52
|34
|+18
|29
|2
|KHL Sisak
|13
|7
|2
|3
|1
|55
|34
|+21
|28
|3
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|12
|6
|4
|1
|1
|43
|30
|+13
|21
|4
|Rittner Buam SkyAlps
|14
|5
|4
|1
|4
|39
|38
|+1
|21
|5
|EK Die Zeller Eisbären
|11
|6
|3
|1
|1
|33
|34
|-1
|21
|6
|HC Gherdeina valgardena.it
|11
|5
|4
|1
|1
|27
|30
|-3
|18
|7
|HC Migross Asiago
|12
|5
|6
|1
|0
|41
|44
|-3
|17
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|11
|4
|5
|1
|1
|29
|28
|+1
|15
|9
|HDD Jesenice
|13
|4
|7
|1
|1
|35
|36
|-1
|15
|10
|EC Bregenzerwald
|9
|5
|4
|0
|0
|20
|25
|-5
|15
|11
|HC Meran/o Pircher
|12
|3
|6
|2
|1
|29
|41
|-12
|14
|12
|S.G. Cortina Hafro
|12
|3
|7
|2
|0
|28
|35
|-7
|13
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|12
|2
|9
|0
|1
|26
|48
|-22
|7