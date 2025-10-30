Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo per Merano, mentre cadono Vipiteno e Renon

Pubblicato

23 minuti fa

il

Per approfondire:
Max Pattis

Serata di Alps Hockey League 2025-2026 che vedeva quattro match in programma. Tre le formazioni italiane impegnate sul ghiaccio. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

ZELLER EISBAREN-MERANO 4-5 dopo shoot-out

Gli austriaci partono forte con le reti di Widen al 10:00 e il 2-0 di Putnik al 22:53 ma, proprio in quel momento, Merano si scatena. Reti di Trivellato (27:30), Traversa (29:01), ancora Traversa per il sorpasso al 34:20, quindi 4-2 di Nouslainen al 45:27. Gli austriaci si scuotono e prima accorciano con Wilfan con il 3-4 al 49:59, quindi pareggio di Tschurnig al 52:57 con il 4-4. La sfida si decide agli shoot-out con il rigore decisivo di Nouslainen.

RITTNER BUAM-KITZBUEHEL 0-3

Crollo inatteso degli altoatesini che, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, subiscono la prima rete da parte di Podlipnik al 27:26, quindi gli austriaci allungano nel terzo tempo ancora con Podlipnik al 44:10, prima che Hanl fissi il punteggio con il 3-0 al 50:11.

VIPITENO BRONCOS-JESENICE 3-4 dopo shoot-out

Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, Jesenice sblocca il punteggio con Pecnik al 22:52. Vipiteno non si scompone e prima pareggia con Livingston al 26:09, quindi passano in vantaggio con Soraruf al 35:14. Di nuovo ospiti a segno con Hebar per il 2-2 al 43:29, ma Cianfrone riporta avanti i Broncos al 52:31. Jesenice non molla e torna in parità al 58:57 con Lesnicar per portare il match all’overtime. Jesenice vince ai rigori grazie a Plemelj.

Nell’altro incontro: KHL Sisak-Red Bull Salisburgo II 6-4

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 14 9 3 0 2 52 34 +18 29
2 KHL Sisak 13 7 2 3 1 55 34 +21 28
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 12 6 4 1 1 43 30 +13 21
4 Rittner Buam SkyAlps 14 5 4 1 4 39 38 +1 21
5 EK Die Zeller Eisbären 11 6 3 1 1 33 34 -1 21
6 HC Gherdeina valgardena.it 11 5 4 1 1 27 30 -3 18
7 HC Migross Asiago 12 5 6 1 0 41 44 -3 17
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 11 4 5 1 1 29 28 +1 15
9 HDD Jesenice 13 4 7 1 1 35 36 -1 15
10 EC Bregenzerwald 9 5 4 0 0 20 25 -5 15
11 HC Meran/o Pircher 12 3 6 2 1 29 41 -12 14
12 S.G. Cortina Hafro 12 3 7 2 0 28 35 -7 13
13 Hockey Unterland Cavaliers 12 2 9 0 1 26 48 -22 7
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità