Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno

Una sola partita in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026. Vipiteno è caduta in casa di Salisburgo, con la capolista che ha piegato i Broncos con il punteggio di 2-1. Rinviato, invece, l’incontro tra Cortina e Gherdeina. Gli ospiti, infatti, hanno chiesto di posticipare l’incontro dato che non possono schierare nessun portiere dato che Hofer e Rindone sono ko per colpa dell’influenza. La sfida è stata riprogrammata il 7 dicembre.

RED BULL SALISBURGO – VIPITENO BRONCOS 2-1

Il match prende il via con i padroni di casa subito in vantaggio grazie alla rete di Wurzer dopo 9:23 minuti su assist di Schreier. Il secondo periodo vede le due squadre chiudere a reti bianche, prima che Maul vada a segno con il 2-0 al 53:44 su assist di Oberhauser. Nel finale Vipiteno prova a riaprire i discorsi e accorcia le distanze con la rete di Conci al 59:17 su assist di Livingston. La sfida si chiude qui.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026