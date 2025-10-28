Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League la capolista Salisburgo piega Vipiteno

3 minuti fa

Una sola partita in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026. Vipiteno è caduta in casa di Salisburgo, con la capolista che ha piegato i Broncos con il punteggio di 2-1. Rinviato, invece, l’incontro tra Cortina e Gherdeina. Gli ospiti, infatti, hanno chiesto di posticipare l’incontro dato che non possono schierare nessun portiere dato che Hofer e Rindone sono ko per colpa dell’influenza. La sfida è stata riprogrammata il 7 dicembre.

RED BULL SALISBURGO – VIPITENO BRONCOS 2-1

Il match prende il via con i padroni di casa subito in vantaggio grazie alla rete di Wurzer dopo 9:23 minuti su assist di Schreier. Il secondo periodo vede le due squadre chiudere a reti bianche, prima che Maul vada a segno con il 2-0 al 53:44 su assist di Oberhauser. Nel finale Vipiteno prova a riaprire i discorsi e accorcia le distanze con la rete di Conci al 59:17 su assist di Livingston. La sfida si chiude qui.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 Red Bull Hockey Juniors 13 9 2 0 2 48 28 +20 29
2 KHL Sisak 12 6 2 3 1 49 30 +19 25
3 Rittner Buam SkyAlps 13 5 3 1 4 39 35 +4 21
4 EK Die Zeller Eisbären 10 6 3 1 0 29 29 +0 20
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 11 5 4 1 1 40 30 +10 18
6 HC Gherdeina valgardena.it 11 5 4 1 1 27 30 -3 18
7 EC Bregenzerwald 9 5 4 0 0 20 25 -5 15
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 10 4 5 1 0 26 24 +2 14
9 HC Migross Asiago 11 4 6 1 0 37 43 -6 14
10 HDD Jesenice 12 4 7 0 1 31 33 -2 13
11 S.G. Cortina Hafro 12 3 7 2 0 28 35 -7 13
12 HC Meran/o Pircher 11 3 6 1 1 24 37 -13 12
13 Hockey Unterland Cavaliers 11 2 8 0 1 25 44 -19 7
