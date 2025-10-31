Hockey ghiaccio: Bolzano strapazza Valpusteria nel derby in ICE League

Un dominio totale. Bolzano batte Valpusteria nell’attesissimo derby valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Prova di forza per le foxes, capaci di battere tra le mura amiche gli avversari con il rotondissimo risultato di 8-1, maturato grazie ad un davvero notevole secondo periodo.

Equilibrato l’inizio della disputa, con i padroni di casa che mettono per primi il muso davanti sfruttando la rete di McClure (3:19) salvo poi essere ripresi al 16:09 da Purdeller. Sarà però nella seconda ripresa che il match si indirizzerà in maniera evidente per Bolzano, capace di mettere a referto ben sei goal, non lasciando più scampo agli avversari.

Il primo ad aprire le danze è Gersich (6:42), immediatamente seguito da Di Giacinto (8:00) e Samuelsson (11:51), entrambi a segno su situazioni di power-play. Successivamente si iscriverà al registro dei marcatori anche Gazley (13:51), quindi anche Bradley (16:32) e Misley (17:35).

Con la vittoria già messa in tasca, le volpi devono soltanto amministrare nel terzo ed ultimo periodo, concedendosi però un altro sigillo, ancora una volta ad opera di McClure al minuto 6:52, mettendo la ciliegina sulla torta con il 9-1 timbrato da Schneider .

In virtù di quanto successo i padroni di casa si sono avvicinati proprio ai lupi in classifica, salendo al terzo posto con 29 punti, tre lunghezze meno dalla squadra di Brunico. L’ICE League tornerà domenica 2 novembre.