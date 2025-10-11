Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Merano, Gherdeina e Cortina che piega Renon

Pubblicato

15 minuti fa

il

Rittner_Buam_SkyAlps-Unterland_Cavaliers Credits_Max_Pattis

Ben sei match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con sei squadre italiane impegnate, due delle quali in un derby combattutissimo che ha visto il successo di Cortina su Renon solamente dopo gli shoot-out.

Gli Unterland Cavaliers hanno ceduto in casa 2-5 contro Bregenzerwald. Gli austriaci hanno sbloccato il punteggio al 23:09 con Haibock, quindi raddoppio immediato con Kallioinen al 30:35. Gli altoatesini rispondono con Potsinok al 49:55, ma Lipsbergs allunga di nuovo per gli ospiti al 50:39. Nel finale ancora Potsinok al 58:07 per il 2-3 prima che Laaksonen e ancora Lipsbergs fissino il punteggio sul 3-5.

Gherdeina vince 3-1 contro Salisburgo grazie alle reti di Brady (8:55), Schiavone (22:42) e di nuovo Schiavone (24:19). Nel finale Koschek per l’1-3 al 43:51. Successo anche per Merano che ha la meglio per 3-1 contro Jesenice. Ospiti avanti con Jakupovic al 34:09, quindi pareggio di Traversa al 35:15, prima che Mandruzzato al 56:00 e Claesson al 59:41 fissino il 3-1 finale.

Asiago cade in casa 3-4 contro Zeller Eisbaren mentre, come detto, Cortina piega Renon agli shoot-out dopo un derby tiratissimo.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 KHL Sisak 7 5 1 1 0 28 10 +18 17
2 HC Gherdeina valgardena.it 7 5 2 0 0 19 14 +5 15
3 Adler Stadtwerke Kitzbühel 7 3 2 1 1 26 20 +6 12
4 Red Bull Hockey Juniors 7 3 2 0 2 25 19 +6 11
5 Wipptal Broncos Weihenstephan 6 3 2 1 0 18 12 +6 11
6 Rittner Buam SkyAlps 8 3 3 0 2 21 21 +0 11
7 HC Meran/o Pircher 7 3 3 1 0 14 18 -4 11
8 S.G. Cortina Hafro 7 2 3 2 0 20 20 +0 10
9 EK Die Zeller Eisbären 5 3 2 0 0 13 16 -3 9
10 EC Bregenzerwald 6 3 3 0 0 13 17 -4 9
11 HC Migross Asiago 7 3 4 0 0 21 27 -6 9
12 HDD Jesenice 7 1 5 0 1 14 22 -8 4
13 Hockey Unterland Cavaliers 7 1 6 0 0 12 28 -16 3
