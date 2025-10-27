Golf, primo titolo per Brennan che strapazza la concorrenza in Utah. Molinari 42esimo

Ad appena 3 tornei in carriera sul PGA Tour, lo statunitense Michael Brennan fa suo il primo titolo vincendo il Bank of Utah Championship davanti a diversi nomi importanti. Entrato con l’esenzione dello sponsor, l’americano, 23enne passato professionista lo scorso anno, si è imposto con lo score totale di -22 staccando di ben 4 colpi il filippino Rico Hoey fermo a -18 in seconda posizione in solitaria.

Il -5 di domenica di Brennan, composto da 5 birdie e nessun bogey, arriva dopo una settimana particolarmente buona. Negli altri 3 giorni, infatti, lo statunitense ha girato sempre sotto par (e di tanto): 67-65-64). T3 a -16 per un gruppetto di golfisti tra cui il danese Thorbjorn Olesen, il canadese Ben Silverman e gli americani Justin Lower, Pierceson Coody e Matt McCarty. Chiudono la top 10 altri due giocatori a stelle e strisce: Max Homa e Brandt Snedeker, fermi a -15. Quest’ultimo, in particolare, si è reso protagonista, insieme a Jason Day e Jesper Svensson, di una rimonta importante, andando a recuperare ben 28 posizioni solamente grazie all’ultima giornata (ha girato in 63 colpi). Day e Svensson, invece, hanno guadagnato in un colpo solo rispettivamente 26 e 43 posizioni, con lo svedese che ha fatto registrare lo score più basso di giornata con un 62.

Piazzamento nella top 50 per Francesco Molinari, uno dei due italiani impegnati questa settimana in Utah. Il torinese ha chiuso la rassegna centroamericana con un T42 a -8 sul totale (67-71-69-69). Non aveva passato il taglio, invece, Matteo Manassero, rimasto fuori dopo due giornate in 75-71.

Adesso il maggiore circuito americano volerà prima a Los Cabos, in Messico, per il World Wide Technology Championship, e poi a Southampton, nelle Bermuda, per il Butterfield Bermuda Championship prima di chiudere la regular season con il The RSM Classic. Grazie a questa vittoria Brennan ha portato a casa 1.08 milioni di dollari e la possibilità di rigiocare il torneo il prossimo anno.