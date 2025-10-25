Golf, Elvira e Lindberg si contendono il Genesi Championship. Bene i 3 azzurri

Sono lo spagnolo Nacho Elvira e lo svedese Mikael Lindberg a guidare il Genesis Championship ad un giro dalla fine. I due leader hanno due colpi di vantaggio sugli inseguitori (Elvira e Lindberg hanno chiuso a -8 le 54 buche) e si proiettano verso una domenica scoppiettante in Corea del Sud.

L’evento, che mette in palio 4 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai, è anche l’ultima occasione utile per fare punti in vista della fase finale, quella dei playoff, che si disputeranno a novembre negli Emirati Arabi Uniti. Ad insidiare le prime posizioni, tuttavia, ci sono anche Haotong Li, costante lungo tutti i 3 giorni, Alex Fitzpatrick, Andy Sullivan e Yuto Katsuragawa, tutti in T3 a -6. Chiude la top 10 un gruppetto in T7 a -5 composto da Hideki Matsuyama, Thomas Detry, Garam Jeon, Kiradech Aphibarnrat e Seungbin Choi.

Scivolato leggermente indietro Guido Migliozzi. Il vicentino ha chiuso il moving day con un 73 che lo catapulta in T29 a -2 sul totale insieme ad Andrea Pavan, anche lui con un score sopra par nella giornata odierna (74). Appena dietro di una posizione, in T39, Francesco Laporta, terzo ed ultimo golfista italiano in gara questo week end. Il pugliese ha chiuso in 70 oggi (-1) e si trova a -1 sul totale.

Domani Andrea Pavan e Francesco Laporta scenderanno in campo nella stessa partenza insieme al francese Tom Vaillant alle 9:13 mentre Guido Migliozzi è accoppiato con lo scozzese Calum Hill e lo svizzero Joel Girrbach alle 9:14.