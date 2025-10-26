Golf: Andrea Pavan sfiora il podio al Genesis Championship. Vince Junghwan Lee

Junghwan Lee si iscrive all’elenco dei vincitori sul DP World Tour attraverso il successo al Genesis Championship 2025. Al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan l’attuale numero 451 del mondo si impone con un grandissimo ultimo giro, nel quale rimonta 11 posizioni grazie al proprio -7 realizzato con il picco di cinque birdie (sugli otto totali, più un bogey alla 2) realizzati tra la buca 3 e la 7.

Alle sue spalle il fatto di girare pari con il par costa la vittoria allo spagnolo Nacho Elvira, che resta fermo a -8 e viene anche raggiunto dall’inglese Laurie Canter, che finisce a -4 di giornata e raggiunge il secondo posto in modo rocambolesco: con un eagle alla buca 18, proprio là dove due giorni fa si era imbattuto in un doppio bogey.

Il colpo di coda di Canter costa il podio ad Andrea Pavan, che realizza un grande ultimo giro in -5 per chiudere a -7 insieme al giapponese Yuto Katsuragawa e all’inglese Andy Sullivan. Sette birdie e due bogey per Pavan, che però con questo risultato si assicura un posto (il 65°) tra i migliori 70 della Race to Dubai, il che significa poter giocare ad Abu Dhabi, là dove poi si riduce il campo partenti ai 50 che voleranno verso Dubai e il torneo finale.

Particolarmente ricco il novero dei settimi a -6, comprendente i sudcoreani Minhyuk Song e Seungbin Choi, il giapponese Hideki Matsuyama, lo svedese Mikael Lindberg (anche lui ex leader con Elvira; cade al ritmo di un +2), il belga Thomas Detry, lo spagnolo Angel Ayora e l’americano Jordan Gumberg.

Rimane appena fuori dalla top ten Francesco Laporta, che però, con il 14° posto a -5, si assicura la certezza di andare ad Abu Dhabi da 54°. E ha davvero a portata di mano la possibilità di disputare anche Dubai. Guido Migliozzi, che oggi gira in -1 e finisce in -3, al 30° posto, non riesce invece ad agganciare la quota dei 70, guadagnando troppo poco (una posizione, da 79° a 78°, della Race to Dubai).