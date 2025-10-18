Golf, Nakajima guida il DP World India Championship ad un round dal termine. Risale Andrea Pavan

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del DP World India Championship (montepremi 4 milioni di dollari), evento nuovo nel calendario del grande golf internazionale. Ad una tornata dalla conclusione è il giapponese Keita Nakajima a condurre. L’asiatico piazza un ottimo giro da -7 bogey free volando in vetta con lo score di -17 (199 colpi).

Per il nipponico due lunghezze di margine sull’inglese Tommy Fleetwood e tre sull’irlandese Shane Lowry. -13 e quarta posizione per il quartetto composto dallo svedese Jens Dantorp, dall’americano Brian Harman, dal neozelandese Daniel Hillier e dall’inglese Alex Fitzpatrick. Classifica cortissima con i primi 19 della leaderboard racchiusi in appena 7 colpi. All’ottavo posto con il punteggio di -8 troviamo il norvegese Viktor Hovland e l’inglese Brandon Robinson-Thompson.

Sul percorso par 72 del Dehli Golf Club di New Dehli (India) chiudono la top ten in decima piazza con lo score di -11 lo spagnolo Jorge Campillo, i sudafricani Triston Lawrence e J.T. Schaper, lo statunitense Michael Kim e l’inglese Dan Bradbury. Ottimo terzo round di Andrea Pavan, che risale al 15° posto grazie ad un giro da -5. L’azzurro è anche incappato in un triplo bogey al par 4 della quarta buca, ma è riuscito a dare una sterzata al round reagendo in maniera spavalda e collezionando 7 birdie nelle successive 14 buche.

53esima posizione invece per Gregorio De Leo, che non va oltre il par di giornata restando a -3. Domani spazio all’ultimo e decisivo round con Nakajima che va a caccia del sesto successo nella carriera da professionista. Per il giapponese sarebbe il secondo hurrà nel circuito europeo dopo la vittoria nell’Hero Indian Open 2024, a conferma del feeling con queste latitudini.