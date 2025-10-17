Golf, Fleetwood in testa in India. Bene Pavan e De Leo

Giornata di grande golf in quel di Delhi dove si sta disputando l’Indian Championship, torneo del Dp World Tour che, insieme alla tappa sudcoreana della prossima settimana, chiuderà la regular season. A prendere la testa della classifica è il britannico Tommy Fleetwood. Il britannico, dopo aver vinto il Tour Championship a fine agosto e la Ryder Cup con il team Europe, è tornato sui campi da golf in preparazione degli eventi finali che si terranno negli Emirati Arabi Uniti.

L’inglese ha chiuso le prime 36 buche con uno score complessivo di -12 avanti di 1 solo colpo sull’americano Brian Harman e sull’irlandese Shane Lowry, fermi in T2 a -11. Ottima performance fin qui anche per il nipponico Keita Nakajima, in T4 a -10 e per l’olandese Joost Luiten, in T5 insieme all’inglese Brandon Robinson Thompson a -9.

Lontani 6 colpi dalla vetta invece Viktor Hovland e Rory McIlroy, due degli atleti più attesi questa settimana in India. Il loro score totale è di -6, punteggio che vale loro la T17 con Larrazabal e Wiesberger tra gli altri. Il taglio posto a -2 ha lasciato fuori diversi giocatori di rilievo. Tra questi anche Guido Migliozzi, uno dei 3 italiani in gara questa settimana, che ha chiuso le prime due giornata con un totale di +1. Bene, invece, sia Pavan che De Leo, attualmente in T24 il primo a -5 e in T41 a -3 il secondo.

Domani De Leo sarà accoppiato con Fabrizio Zanotti, golfista Paraguaiano, mentre Pavan giocherà con Jannik De Bruyn.