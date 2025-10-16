F1, ufficiale il rinnovo di Russell ed Antonelli in Mercedes per la prossima stagione

Dopo mesi di trattative infinite e di continui rinvii, la Mercedes ha ufficializzato il rinnovo di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli per la prossima stagione in F1. La scelta, resa pubblica nella giornata di ieri con un comunicato, conferma quindi la line-up di quest’anno, puntando sui due piloti per continuare lo sviluppo della scuderia con sede a Brackley.

La notizia arriva dopo circa 10 giorni dal Gran Premio di Singapore, vinto da George Russell. Proprio il britannico è stato in queste settimane al centro del dibattito sul rinnovo, questione che si è prolungata più del previsto a causa di vari dettagli che dovevano essere definiti. Russell però è sempre stato al centro del progetto della Mercedes, ed è pronto nel 2026 ad occupare quel sedile per il quinto anno.

Scelta che appare più semplice quella fatta per il pilota italiano, al primo anno in F1. La scuderia tedesca, nonostante le difficoltà incontrate dal rookie emiliano in questa stagione, dimostra di avere fiducia nelle qualità di Antonelli, che proseguirà così la sua crescita in uno dei team più competitivi di tutto il paddock. Toto Wolff, CEO e Team Principal della Mercedes ha spiegato, come riportato da Motorsport.com, i motivi della scelta.

“Confermare la nostra line-up era sempre solo una questione di quando, non di se. Volevamo prenderci il tempo necessario, gestire le trattative nel modo giusto e assicurarci che tutte le parti fossero soddisfatte. Sono felice che ci siamo riusciti. George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia solida e siamo entusiasti di continuare il nostro percorso insieme. Ora la nostra attenzione è rivolta alle ultime sei gare dell’anno, mentre lottiamo per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, e poi al 2026, quando inizierà una nuova era per la F1”, ha poi concluso Wolff.