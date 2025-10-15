Altri video
Mauro Sacripanti, argento tricolore, racconta il suo beach volley: passione, team e sogni da inseguire
FOCUS – Pallavolo. Manuela Benelli: 11 scudetti, leadership e il valore del riconoscimento
La nuova sfida di Matteo Togni: dagli ostacoli Under 20 agli Assoluti | Sprint Zone
Vacherot: Solo lui, come lui, nei 1000 ce la fa!
La Formula 1 riparte da Austin per un finale di stagione infuocato!
Beatrice Frangione ne parla con Giandomenico Tiseo, giornalista di OA Sport e Tuttosport, analizzando tutti i temi caldi del momento:
️ Ferrari in crisi d’identità e prestazioni altalenanti
️ Rumors sul possibile ritorno di Christian Horner in Ferrari
⚔️ McLaren: la lotta interna tra Norris e Piastri sarà ancora regolata dalle “Papaya Rules”?
Tutto questo alla vigilia del GP degli Stati Uniti ad Austin, con un finale di campionato che promette scintille!
