F1, GP USA 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

La diciannovesima gara dell’edizione 2025 del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio degli Usa. Si correrà dal 19 al 21 ottobre nell’ormai ben conosciuto contesto del Circuit of the Americas. L’autodromo edificato in Texas è diventato quello di riferimento per il GP nazionale statunitense, che dal 2012 ha finalmente ritrovato collocazione fissa dopo tre decenni di patimenti organizzativi.

La prima vera casa dell’appuntamento a stelle strisce fu Watkins Glen, nello stato di New York, teatro del GP degli Usa dal 1961 al 1980. L’impianto divenne tuttavia obsoleto e fu abbandonato. Da lì partì una sequela di gare in contesti urbani senza mordente, poi il tentativo di correre nell’infield di Indianapolis si rivelò un buco nell’acqua (soprattutto a causa di quanto accadde nel 2005).

L’edificazione del Circuit of the Americas ha cambiato tutto, dotando anche gli Stati Uniti – dove le corse sono decisamente più spartane rispetto all’Europa – di un autodromo permanente all’altezza degli elevati standard organizzativi richiesti dalla Formula 1. Peraltro, pur essendo un Tilkodromo, denota una certa personalità, con alcuni punti iconografici, quali il tornante in salita subito dopo il via e il cosiddetto “snake” ispirato a Silverstone.

GP USA F1 – GUIDA TV8

Sabato 18 ottobre

Ore 19.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 19 ottobre

Ore 22.30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP USA F1 2025

TV IN CHIARO – È prevista la copertura in chiaro in diretta della Sprint e delle qualifiche. Viceversa, la gara non sarà visibile gratuitamente live. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in chiaro, ma in differita, il Gran Premio degli Usa.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta ogni sessione di Austin. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità in palinsesto.

STREAMING – L’evento del Texas potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Usa, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP USA F1 2025

VENERDI’ 17 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19:30 F1, Prove Libere

Ore 23:30 F1, Qualifica Sprint

SABATO 18 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 19:00 F1, Sprint

Ore 23:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 19 OTTOBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 21:00 F1, Gara